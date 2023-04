Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Reinheim-Zeilhard | Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots)

Am Samstag (22.04) gegen 14.20 Uhr wollte ein 28-jähriger Radfahrer aus Zeilhard nach rechts von der Straße "Am Mühlbach" in die Gundernhäuser-Straße einbiegen. Hier kam ihm ein silberner PKW Kombi mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen und der Radfahrer musste eine Vollbremsung durchführen. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn.

Der silberne PKW entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch den Sturz wurde der Radfahrer schwerverletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt (Tel:06154/6330-0) in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Haas, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell