POL-DA: Bischofsheim: Exhibitionist in Einkaufsmarkt/Polizei ermittelt

Büttelborn (ots) - Am Freitag (24.03.), in der Zeit zwischen 18.00 und 20.45 Uhr, brachen Kriminelle in ein Wohnhaus im Graf-Galen-Weg ein. Aktuellen Ermittlungen zufolge verschafften sich die ungebetenen Gäste gewaltsam durch die Terrassentür Zugang zum Wohnhaus und durchwühlten dort mehrere Schränke. Ihnen fielen hierbei eine Uhr und Schmuck in die Hände. Anschließend machten sie sich unbemerkt davon. Mögliche ...

