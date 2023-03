Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht in Heppenheim

Heppenheim (ots)

Am Montag, 20.03.23 zw. 12 u. 12:30 Uhr war ein hellblauer Renault Twingo in Heppenheim in der Herrmanstraße geparkt. In der o.g. Zeit wurde der Renault von einem bisher unbekanten Fahrzeug im Bereich der Fahrertür beschädigt,wobei ein Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR entstand

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Tel. Nr. 06252/7060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell