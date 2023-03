POL-GG: Zeugenaufruf nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Wald-Michelbach (ots) - Am Freitag (17.03.) zwischen 10:30 und 11:30 Uhr kam es in der Ludwigstraße in Wald-Michelbach gegenüber der Einmündung der Bürgermeister-Stein-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde ein am Fahrbahnrand geparkter weißer Opel Meriva am linken Außenspiegel beschädigt. Der verantwortliche ...

