Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht in Heppenheim

Heppenheim (ots)

Am Montag, 16.01., wurde in der Zeit von 13:30 bis ca. 15:00 Uhr in Heppenheim in der Dr.Herinrich-Winter-Str. 5 ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Heppenheim (Tel.: 706-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell