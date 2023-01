Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: 130 Rollen Dämmwolle entwendet/Mehrere tausend Euro Schaden

Riedstadt (ots)

Zwischen Mittwoch (11.01.) und Montag (16.01.) haben Kriminelle ein Gelände "An der Riedbahn" betreten und sich anschließend Zugang in ein dort befindliches Gebäude, welches als Lagerraum einer in der Nähe gelegenen Baustelle dient, verschafft. Sie entwendeten dort 130 Rollen mit Dämmwolle im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro. Mit ihrer Beute, für deren Abtransport sie ein Fahrzeug benutzt haben dürften, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ermittelt und sucht Zeugen, denen möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit und in Tatortnähe aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06142/6960 nehmen die Beamtinnen und Beamten alles Sachdienliche entgegen.

