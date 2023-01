POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Darmstadt (ots) - In der Nacht zum Montag (2.1.) versuchten Kriminelle in einen Verkaufsraum und einen Fahrzeuganhänger am Oberwaldhaus einzubrechen. Dabei hebelten die Kriminellen an dem Laden des Fensters und der Seitenverkleidung des Fahrzeuganhängers. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter anschließend ohne Beute vom Tatort und verursachten einen ...

