POL-DA: Viernheim: Schneiderei und Friseurgeschäft im Visier Krimineller

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (19.-20.12.) hatten es Kriminelle auf zwei Geschäfte in Viernheim abgesehen. Gewaltsam verschafften sie sich Zugang zu einer Schneiderei in der Theodor-Heuss-Allee und entwendeten dort zwei Nähmaschinen und in der Industriestraße geriet am frühen Dienstagmorgen ein Frisörladen in das Visier der noch Unbekannten. Bei ihrem Vorgehen lösten sie gegen 3 Uhr den Alarm aus. Dieser schlug die Täter schlussendlich in die Flucht. Mit beiden Fällen ist das Kommissariat 21/22 betraut. Inwiefern zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 zu melden (Rufnummer 06252/7060).

