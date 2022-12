Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Rollerdieb flüchtet

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am späten Dienstagabend (20.12.) hat ein Dieb sein Unwesen in der Jakobstraße getrieben und versucht, einen dort geparkten Piaggio Roller zu entwenden. Gegen 21 Uhr hatten Anwohner das verdächtige Treiben bemerkt und den Unbekannten in die Flucht geschlagen. Er wurde als etwa 16 bis 20 Jahre alt, von schlanker Statur und circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen grauen Hoodie, eine dunkle Jogginghose sowie dunkle Turnschuhe. Eine Personengruppe soll auf den in Richtung Wartehalle rennenden gewartet und mit ihm weiter geflüchtet sein. Das Kommissariat 35 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise entgegen.

