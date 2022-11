Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Opel Insignia gestohlen (DA-PM73)

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Erzhausen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (29.11.) und Mittwoch (30.11.) hatten es Diebe auf einen Opel Insignia in der Seestraße abgesehen. Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem grauen Fahrzeug, das auf einem Parkplatz am Straßenrand parkte, die Kennzeichen DA-PM 73 angebracht. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamtinnen und Beamten Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell