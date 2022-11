Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Polizei stellt Mountainbike sicher

Eigentümer gesucht

Bad König (ots)

Am Montagmorgen (28.11.) bemerkten Anwohner der Waldstraße, dass Kriminelle ihnen ein Kinderfahrrad entwendeten, das vor der Tür an einem Fahrradständer abgestellt war. Anstelle des Kinderrads stand ein fremdes, unverschlossenes Mountainbike in dem Fahrradständer. Es ist nicht auszuschließen, dass das Rad aus einer vorausgegangener Straftat stammt.

Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Zündapp. Auf dem Sattel hat es grüne Streifen.

Bislang konnte der rechtmäßige Eigentümer nicht ermittelt werden. Falls Sie wissen, wem das Rad gehört oder ihr persönliches Eigentum wiedererkennen, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Erbach unter der 06062 / 953 - 0.

