Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auf Roller abgesehen /Kommissariat 43 ermittelt und sucht Hinweisgeber zu Tätern und Verbleib der Fahrzeuge

Darmstadt (ots)

Auf mehrere Roller im Stadtgebiet Darmstadt hatten es Diebe in den zurückliegenden Tagen abgesehen.

Zwischen Donnerstag (24.11.) und Samstagabend (26.11.) entwendeten die Kriminellen einen schwarzen Motorroller in der Kiesbergstraße, in der Nacht zum Samstag (25.-26.11.) ließen sie einen Roller in der Verdistraße in Wixhausen mitgehen und am Sonntag (27.11.) geriet ein Piaggio Roller in der Greinstraße in das Visier der Täter.

Das Kommissariat 43 ist mit allen Fällen betraut und nimmt Hinweise zu den noch unbekannten Kriminellen oder dem Verbleib der Fahrzeuge unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

