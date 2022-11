Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Stockstadt: Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen die Polizei

Groß-Gerau/Stockstadt (ots)

Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Mittwoch (23.11.) zu. In der Zeit zwischen 10.00 und 17.30 Uhr geriet ein Wohnhaus in der Saalestraße in Dornheim in das Visier der Kriminellen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf, um in die Räumlichkeiten einzudringen. Es wurden mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt. Den Einbrechern fiel Bargeld und Schmuck in die Hände. Zwischen 12.30 Uhr und 19.30 Uhr drangen Unbekannte ebenfalls durch die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Berliner Straße in Stockstadt ein. Auch in diesem Fall wurden mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die ungebetenen Besucher unter anderem Münzgeld und Schokolade.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

