Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruch in Geschäft

Viernheim (ots)

Ein Geschäft für Hörgeräte in der Rathausstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (17.11.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten ein Fenster des Geschäfts auf und verschafften sich so Zutritt in den Laden. Auf der Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher eine Geldkassette samt Inhalt sowie eine Trinkgeldkasse mitgehen.

Hinweise bitte an das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

