Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Fahrzeugteile im Visier Krimineller

Zeugenaufruf der Polizei

Babenhausen (ots)

Kriminelle beschädigten in der Nacht zum Donnerstag (17.11.) die Türen von vier Autos der Marke BMW in der Straßburger Straße, Storchenweg, Am Fuchsberg, und Am Obereichen. Dadurch übergingen sie die technische Sicherung und gelangten in die Autos. Aus den Innenräumen montierten die Diebe unter anderem die Lenkräder sowie die Navigationssysteme ab und flüchteten anschließend unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Täter einen Schaden von mehreren tausend Euro. Ob die Täter noch weitere Fahrzeuge beschädigt haben, muss nun geprüft werden.

Wenn Sie Hinweise zu den Tätern geben können oder Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0.

