POL-DA: Knapp vierzig Beschwerden über "feiernde" Halloweenfreunde im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südhessen

Weiterstadt (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Sudetenstraße hat das Kommissariat 21/22 die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 19 Uhr am Freitag (28.10.) und 0.20 Uhr in der Nacht zum Samstag (29.10.) drangen Kriminelle durch eine aufgehebelte Balkontür in das Mehrfamilienhaus ein und durchsuchten das Anwesen. Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem ein ...

