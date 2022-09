POL-DA: Nauheim: Schwarze Suzuki gestohlen (GG-AT 135)

Darmstadt (ots) - Ein Randalierer hat in einer Straßenbahn der Linie 8 am Mittwochvormittag (31.8.) einen Polizeieinsatz in der Landskronstraße ausgelöst. Gegen 10 Uhr war ein Notruf bei der Polizei eingegangen. Zeugen berichteten von einem Mann in unkontrollierbarem Zustand, der in der Straßenbahn die ...

mehr