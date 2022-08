POL-DA: Darmstadt: Fahrradcodierung beim Polizeisommer 2022/Anmeldung notwendig

Bensheim (ots) - Drei in einer Reihe, im Bereich einer Gaststätte in der Friedhofstraße geparkte Fahrzeuge, wurden am Sonntagmittag (14.08.), in der Zeit zwischen 13.30 und 15.30 Uhr, von Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand jeweils auf der Beifahrerseite zerkratzt. Es entstand insgesamt ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang ...

