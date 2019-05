Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190512-1-pdnms Zeugenaufruf

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Bereits am 08.05.19, um 07.00 Uhr kam es an einer Bushaltestelle in der Rendsburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer. Das junge Mädchen ging vom Wartebereich über den Radweg zum herannahenden Bus, ohne auf den Radverkehr zu achten. Ein stadteinwärts fahrender Radfahrer wollte einem Zusammenstoß entgegenwirken und wich dem Mädchen aus. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Er zog sich Verletzungen an der Schulter zu. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Tel. 04351/908110 zu melden.

Michael Heinrich

