POL-NMS: 181112-4-pdnms Vermisster ist wieder da

Neumünster (ots) - 181112-4-pdnms Vermisster ist wieder da

Neumünster / Der seit dem 05.11.2018 (OTS-Meldung 181108-2 pdnms) vermisste Hamzah Ahmed ist selbständig und wohlbehalten in die Betreuungseinrichtung des Haus Schleusberg zurückgekehrt. Er erschien dort am Abend des 10.11.2018, so dass seine medizinische Versorgung zunächst wieder sichergestellt ist. Zu seinem Aufenthalt in den vergangenen Tagen ist zurzeit nichts Konkretes bekannt.

Rainer Wetzel

