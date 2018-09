POL-NMS: 180908-1-pdnms Baggerarbeiten mit weitreichenden Folgen

Eckernförde (ots) - Eckernförde/Am Samstagmittag, 11.45 Uhr, wurde bei Erdarbeiten der Stadtwerke Eckernförde im Gammelby ein Starkstromkabel beschädigt. Dies löste eine Kettenreaktion aus. Diese Leitung ist die Hauptversorgungsleitung der Sparkasse in Eckernförde. Durch die Beschädigung wurde zum einen die Alarmanlage der Bank ausgelöst und zum zweiten fiel in der Innenstadt, rund um die Kieler Straße der Strom aus. Neben der Kieler Straße waren auch die angrenzenden Straßenzüge wie die Reeperbahn von dem Stromausfall betroffen. So musste der Wochenmarkt abgebrochen werden. Des Weiteren fielen zahlreiche Ampeln im Innenstadtbereich aus. Auch bei der Polizei fiel der Strom aus. Glücklicherweise war der Lornsenplatz von diesem Unglück nicht betroffen. Durch die Spannungsunterbrechung kam es aber im Keller des Gebäudes der Sparkasse zu einer Verpuffung mit Qualm und Brandgeruch, so dass die Feuerwehr eingesetzt werden musste. Schnell war klar, dass es zu keiner Brandentwicklung gekommen war. Das Gebäude musste lediglich durch die Feuerwehr belüftet werden. Personen wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt und es kam zu keinem Gebäudeschaden. Um 13.25 Uhr gelang es den Stadtwerken Eckernförde einen Bypass zu legen, so dass die Stromversorgung wieder hergestellt werden konnte.

Michael Heinrich

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04331-437561-500

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell