POL-RTK: Schlägerei auf einer Geburtstagsfeier, Aarbergen-Michelbach, Kirchstraße, Samstag, 28.05.2022, 02:40 Uhr

Bad Schwalbach (ots)

(bu) Bei einer Geburtstagsfeier in Michelbach, kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Gruppen, in deren Verlauf einige Personen verletzt wurden. Entsprechend wurden mehrere Streifenwagen und der Rettungsdienst entsandt. Eine Person wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Zahlreiche Tatbeteiligte konnten mit Fahrzeugen vom Tatort in unbekannte Richtungen fliehen. In der Sache wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)-7078-0 in Verbindung zu setzen.

