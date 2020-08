Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl-Marienhagen - Einbrecher in Wohnhaus ohne Beute

Korbach (ots)

Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhauses in Vöhl-Marienhagen. Sie öffneten gewaltsam eine Tür und konnten so in das Haus in der Straße Am Hochbehälter einsteigen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten, wurden aber offensichtlich nicht fündig. Sie mussten den Tatort ohne Beute verlassen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 31. Juli, und Samstag, 8. August.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

