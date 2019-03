Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in evangelisches Gemeindehaus

Korbach (ots)

Am Dienstagmorgen bemerkte eine Mitarbeiterin, dass in der Nacht zuvor in das evangelische Gemeindehaus eingebrochen wurde. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten der Polizeistation Bad Wildungen fest, dass die Täter zunächst eine Kellertür aufgehebelt hatten. Im Gebäude brachen sie eine weitere Tür auf und scheiterten beim Aufhebeln an einer Tür zu einem Büroraum. Letztlich verließen die Täter den Tatort ohne etwas zu entwenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.800 EUR.

Von einem Tatzusammenhang mit dem Einbruch in das Bürogebäude in der Dr.-Born-Straße in Bad Wildungen wird ausgegangen (siehe OTS-Meldung vom 26.03.2019 - 09:13).

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

