POL-KB: Korbach - 19-jähriger in Baufachmarkt eingestiegen - nach Hinweis aus Bevölkerung festgenommen

Korbach (ots)

Am Samstagmorgen gegen 03.50 Uhr nahm die Polizei Korbach einen 19-jährigen fest, der im Verdacht steht, zuvor in einen Baufachmarkt in der Skagerrakstraße in Korbach eingestiegen zu sein.

Der in Bad Arolsen wohnende Mann hatte eine Scheibe eingeschlagen und gelangte so in das Geschäft. Beim Einschlagen der Scheibe verletzte er sich an einer Hand, so dass er in den Verkaufsräumen Blutspuren hinterließ. Nachdem er im Gebäude mehrere Räumlichkeiten betreten hatte, verließ er den Tatort ohne etwas zu entwenden.

Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung konnte die Polizeistation Korbach den verletzten und alkoholisierten Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes festnehmen. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei Korbach nun wegen Sachbeschädigung und des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls.

