POL-KB: Diemelsee-Rhenegge - Feuerwehr aus Adorf löscht Böschungsbrand- Verursacher und Zeugen gesucht

Korbach (ots) - Ein zufällig vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer aus Diemelsee stellte Rauchentwicklung in der Feldgemarkung zwischen Sudeck und Rhenegge fest und verständigte vorsorglich die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte aus Adorf an der Einsatzstelle eintrafen, stellen sie fest, dass eine Böschung in einer Ausdehnung von etwa 35 qm brannte. In den Flammen waren Reste von Holzwagenrädern zu erkennen. Ein bislang unbekannter Verursacher muss das Feuer entzündet und dann unbeaufsichtigt gelassen haben. Es konnte schnell gelöscht werden. Dadurch verhinderten die Brandschützer, dass das Feuer auf einen etwa 15 Meter entfernt stehenden Holzunterstand übergriff. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen die Hinweise zum Brandverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder an jeder andere Polizeidienststelle.

