POL-KB: Frankenberg/Eder - VW Touran in der Untergasse zerkratzt

Korbach (ots) - Eine 45-jährige Frau aus Frankenberg parkte ihren blauen VW Touran am Freitagabend um 18 Uhr vor ihrer Wohnung in der Untergasse am Fahrbahnrand. Am Samstagnachmittag stellte sie um 15.15 Uhr fest, das Unbekannte zwischenzeitlich die gesamte rechte Fahrzeugseite zerkratzt haben. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Frankenberg, tel.: 06451-72030; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

