Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Suche nach vermisster 5-Jähriger in der Fulda erfolglos beendet

Homberg (ots)

Guxhagen Vermisste 5-jährige Kaweyar - Polizei führte erneute Suche auf der Fulda durch Zeit: Donnerstag, 21.03.2019, 10:00 Uhr - 13:30 Uhr Am Vormittag wurde auf Veranlassung der ermittelnden Kriminalpolizei eine erneute Suchaktion nach der vermissten 5-Jährigen durchgeführt. Im Bereich der vermuteten Unglücksstelle an der Fulda in Guxhagen und an verschiedenen weiteren Stellen in Richtung Kassel, wurde eine erneute Suche auf dem Wasser durchgeführt. Die Suche auf dem Wasser wurde mit zwei Spezialhunden der Polizeiinspektion Göttingen durchgeführt. Unterstützt wurde die Suche von Tauchern der Bereitschaftspolizei. Die Suche nach der vermissten Kaweya wurde um 13: 30 Uhr erfolglos beendet. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell