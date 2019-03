Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten - Erneut entblößt sich ein unbekannter Mann im Kurpark

Homberg (ots)

Bad Zwesten Erneut entblößt sich ein unbekannter Mann im Kurpark Tatzeit: 20.03.2019, 19:05 Uhr

Gestern Abend hat sich im Kurpark erneut ein unbekannter Mann vor zwei Spaziergängerinnen entblößt.

Die beiden Frauen gaben gegenüber den ermittelnden Polizeibeamten an, dass sich ein unbekannter Mann vor ihnen befriedigt habe. Nach seinem "Auftritt" entfernte er sich in unbekannte Richtung. Vermutlich handelt es sich hierbei um den gleichen Mann, der schon am letzten Samstagabend sich im Kurpark vor einer Spaziergängerin entblößt hatte. Die Kriminalpolizei ermittelt in den beiden Fällen wegen Exhibitionistische Handlungen.

Die beiden Frauen konnten den Täter wie folgt beschreiben: ca. 30 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, mitteleuropäisches Aussehen, trug eine Wollmütze, eine dunkle Jacke, türkisen Pullover, eine Jogginghose oder Schlafanzughose und eine Brille mit schmalem, dunklen Gestell.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

