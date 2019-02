Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Raubüberfall in Wohnung - Schneller Ermittlungserfolg der Kripo - 24-jähriger Täter festgenommen

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.02.2019

Homberg Raubüberfall in Wohnung - Schneller Ermittlungserfolg der Kripo - 24-jähriger Täter festgenommen Tatzeit: 26.02.2019, 01:30 Uhr bis 01:50 Uhr

Am Dienstag in den frühen Morgenstunden ist ein 43-jähriger Mann in seiner Wohnung in der I.-P.-Semmelweiß-Straße von drei unbekannten Tätern überfallen worden(wie wir bereits am 26.02.2019 berichteten). Gestern wurde ein Täter festgenommen und der Haftrichterin beim Amtsgericht in Fritzlar vorgeführt.

Sehr schnell konnte die Homberger Kriminalpolizei einen der drei Räuber ermitteln. Bereits gestern um 13:00 Uhr konnte der 24-jährige polizeibekannte Homberger von Beamten der Kriminalpolizei Homberg festgenommen werden. Nach seiner Festnahme wurde er beim Amtsgericht Fritzlar der Haftrichterin vorgeführt, die einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Ermittlungen und Fahndung nach den beiden anderen Tätern dauern noch an. Den 24-Jährigen Homberger erwartet nun ein Strafverfahren wegen schweren Raubes.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Volker Schulz Andreas Thöne Pressesprecher Pressesprecher und Staatsanwalt Polizeidirektion Schwalm-Eder Staatsanwaltschaft Kassel Tel.: 05681-7740 Tel.: 0561-912-2592

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell