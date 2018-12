POL-HR: Schwalmstadt-Treysa - Ladendieb flüchtet mit Parfüm

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Treysa Ladendieb flüchtet mit Parfüm Tatzeit: 30.11.2018, 10:17 Uhr

Am Freitagmorgen hat ein unbekannter Täter aus einer Drogerie in der Straße "An der Vogelsangmühle" Kosmetika im Wert von 280,- Euro gestohlen.

Eine Mitarbeiterin der Drogerie konnte gegen 10:17 Uhr eine unbekannte männliche Person beobachten, wie diese fünf Parfümflaschen in einer Tegut-Kühlbox verstaute und damit ohne zu bezahlen den Laden verließ. Sie verfolgte die Person, verlor sie aber aus den Augen, nachdem sie in eine Hofeinfahrt flüchtete.

Sie beschreibt den Täter wie folgt: männlich, ca. 1,80 m groß, 20 - 25 Jahre alt, schlanke Gestalt, südländisches Aussehen, bekleidet mit schwarzem Parka mit Fellkapuze.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

