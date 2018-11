POL-HR: Homberg - Unbekannte Täter randalieren vor Lebensmittelmarkt

Homberg (ots) - Homberg Unbekannte Täter randalieren vor Lebensmittelmarkt Tatzeit: 27.11.2018, 01:51 Uhr bis 01:59 Uhr

In den frühen Morgenstunden am Dienstag haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Stellbergsweg randaliert und einen Schaden in Höhe von ca. 200,- Euro verursacht.

Die Täter verschütteten Frostschutzmittel, beschädigten Weihnachtskränze und Kerzen in einer durch Gitter gesicherten Außenanlage. Zum Teil fehlten auch Gegenstände aus der Außenanlage.

Die Polizei in Homberg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahl.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

