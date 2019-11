Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Haftbefehlen gesuchter Dieb bei Zigarettenklau erwischt

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Der misslungene Versuch eines 39-Jährigen, am gestrigen Dienstagmorgen in einem Geschäft in Kassel-Harleshausen Zigaretten zu stehlen, führte zu der Vollstreckung von zwei Haftbefehlen, die gegen den Mann vorlagen. Er sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt und muss sich zusätzlich wegen des Ladendiebstahls verantworten.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West berichten, fand der Diebstahlsversuch des 39-Jährigen gegen 9 Uhr in einem Discounter in der Wolfhager Straße, nahe der Gottlieb-Kellner-Straße, statt. Eine Mitarbeitern des Geschäfts hatte beobachtet, wie der Mann die Zigarettenschachteln in seine Jacke steckte und an der Kasse nur zwei Getränke bezahlte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten dann bei der Überprüfung des Ladendiebs mit rumänischer Staatsangehörigkeit fest, dass gegen den Wohnsitzlosen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Eigentumsdelikten vorliegen. Da der 39-Jährige die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte, brachten ihn die Polizisten zur Verbüßung einer mehrmonatigen Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt.

