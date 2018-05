POL-KS: Kassel - Bettenhausen: Autofahrerin stellt sich nach Unfallflucht: Polizei sucht nun Halter eines beschädigten weißen Skodas mit HR-Kennzeichen

Kassel (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 5 Uhr, kam es im Schwanenweg, in Höhe der Hausnummer 21, zu einer Unfallflucht. Die Verursacherin stellte sich erst abends bei der Polizei und gab an, beim Ausfahren aus einer Parklücke gegen einen hinter ihr stehenden weißen PKW, bei dem es sich möglicherweise um einen Skoda Fabia mit HR-Kennzeichen (Schwalm-Eder-Kreis) handelte, gefahren zu sein. Der Halter des möglicherweise beschädigten Skodas hat sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet.

Daher wenden sich die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Verkehrsinspektion Kassel nun an die Halterin oder den Halter des Fahrzeuges, bei dem es sich um einen weißen Skoda, evtl. Fabia, mit HR-Kennzeichen handeln soll, die/der sich bitte unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei meldet.

Christian Salmen

- Pressestelle -

Tel.: 0561 / 910 - 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell