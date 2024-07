Polizei Mettmann

POL-ME: Motorrad der Marke Kawasaki entwendet - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2407078

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (18. Juli 2024) wurde ein Motorrad der Marke Kawasaki in Monheim am Rhein entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Am Mittwochabend (17. Juli 2024) parkte ein 27-jähriger Monheimer gegen 20 Uhr seine graue Kawasaki VN1600 Mean Streak an der Parkstraße in Höhe der Hausnummer 25 am Straßenrand. Am Donnerstagmorgen stellte er gegen 6:30 Uhr den Diebstahl der 19 Jahre alten Maschine mit Solinger Kennzeichen fest und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte führten Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatorts durch, die bisher zu keinem positiven Ergebnis führten. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet und die Kawasaki VN1600 Mean Streak zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Angaben zum aktuellen Standort des Motorrads nimmt die Polizei in Monheim am Rein, 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell