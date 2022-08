Polizei Mettmann

POL-ME: 14-jähriger Fußgänger verletzt - die Polizei sucht Zeugen - Velbert - 2208069

Mettmann (ots)

Bereits am Freitagabend (12. August 2022) ist bei einem Verkehrsunfall in Velbert am Rande des "Weinfestes" ein 14-jähriger Jugendlicher verletzt worden. Da der Unfallhergang bislang noch unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 22 Uhr hatte sich ein 14-Jähriger gemeinsam mit mehreren Freunden an der Kreuzung Poststraße / Kolpingstraße / Friedrichstraße aufgehalten, als ein bislang noch unbekannter Mann mit Glatze in einem grünen Jeep mit offener Ladefläche und darauf befestigter Sitzfläche an die Kreuzung heranfuhr.

Als der Wagen stand, soll sich der 14-Jährige an die Ladefläche gehangen haben. Kurz darauf fuhr der Mann mit seinem Jeep in Richtung Kolpingstraße weiter, wobei der Junge nun zu Boden fiel und sich verletzte. Unterdessen fuhr der Fahrer des Jeeps, ohne sich um den Jungen zu kümmern.

Kurz darauf wurde die Polizei alarmiert, die jedoch weder den Jeep noch den Fahrer im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung antreffen konnte. Der verletzte 14-Jährige begab sich, nach einer Erstversorgung durch alarmierte Rettungskräfte, mit seinen ebenfalls inzwischen benachrichtigten Eltern zur weiteren medizinischen Behandlung selbstständig in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Sachverhaltsaufgabe gaben mehrere Jugendliche an, den Fahrer vorher um Erlaubnis gebeten zu haben, spontan auf die Ladefläche zu steigen und auf der Sitzbank Platz zu nehmen.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen oder zur Identität des Fahrzeugführers tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell