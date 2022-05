Polizei Mettmann

POL-ME: 19-Jähriger verursacht Unfall - Fahrzeug und Führerschein beschlagnahmt - Monheim am Rhein - 2205051

Mettmann (ots)

Am späten Donnerstagabend (5. Mai 2022) hat ein 19-jähriger Langenfelder an der Rheinpromenade in Monheim am Rhein nach einem mutmaßlichen so genannten "Alleinrennen" einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro verursacht. Hierbei war eine 18-jährige Autofahrerin aus Monheim am Rhein - glücklicherweise nur - leicht verletzt worden.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 22:30 Uhr war der Langenfelder in seinem Audi A3 nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse mit überhöhter Geschwindigkeit über die Rheinpromenade in Monheim am Rhein gefahren. Hierbei missachtete er auf Höhe des "Monbergs" den Opel Meriva einer 18-jährigen Monheimerin, die dort gerade vorfahrtberechtigt abbiegen wollte.

Es kam hierbei zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei aufgrund des Aufpralls die 18-Jährige verletzt wurde. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst, welcher die junge Frau in ein Krankenhaus brachte. Dieses konnte sie jedoch bereits nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weil sich vor Ort der Verdacht ergab, dass der 19-jährige Langenfelder sein Fahrzeug mit dem Ziel des Erreichens der maximalen Geschwindigkeit (so genanntes "Alleinrennen") geführt hatte, beschlagnahmte die Polizei das Fahrzeug als Tatmittel. Zudem wurde daher auch der Führerschein des jungen Mannes beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

