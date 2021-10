Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte Metalldiebe entwendeten Katalysatoren - Hilden - 2110005

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Metalldiebstahl hat bei Straftätern nicht nur im Kreis Mettmann, sondern landes- und bundesweit, nun schon seit Jahren Konjunktur. Ob Kabel, Rohrleitungen, Heizkörper, Gully-Deckel oder mit aktuell steigender Tendenz gerade auch Fahrzeugkatalysatoren: Metalldiebe montieren alles ab, was gute Erlöse auf dem Schrottplatz verspricht.

Regenrinnen und -fallrohre, sogar Kirchendächer und Grableuchten aus Kupfer: Kein Gegenstand aus dem hellroten Metall ist derzeit vor Dieben sicher. Wegen der hohen Rohstoffpreise blüht der illegale Handel. Der allgemeine Preisanstieg von Industriemetallen war in den vergangenen Jahren überdeutlich, die Kupferpreise haben sich mehr als verdreifacht. Parallel zum Rohstoffpreis ist auch der Preis für Metallschrott gestiegen und macht damit Beutezüge von Metalldieben lukrativ.

Katalysatoren enthalten kleinste Mengen der Edelmetalle Palladium, Platin und Rhodium. Da diese Edelmetalle sehr teuer sind und gerade auch diese Rohstoffpreise in jüngster Zeit stark angestiegen sind, lohnt sich die Verwertung eines Katalysators, der bis zu fünf Gramm der Edelmetalle enthält.

Vor diesem Hintergrund erklärt sich wohl auch eine aktuelle kleine Diebstahlserie aus Hilden, bei der in der Zeit vom Mittwochmittag des 29.09., 12.00 Uhr, bis zum Donnerstagnachmittag des 30.09.2021, 14.30 Uhr, bislang unbekannte Straftäter an drei Wohnmobilen, die auf einem großen Parkplatz an der Grünstraße in Hilden geparkt waren, die Katalysatoren unter den Fahrzeugen abtrennten und entwendeten.

Wie die Diebe die Beute abtransportierten, ist bisher noch ungeklärt, wahrscheinlich wurde aber ein noch unbekanntes Täterfahrzeug benutzt.

Bisher liegen der Hildener Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter, den Verbleib der Beute oder ein benutztes Transportfahrzeug vor. Maßnahmen zur Spurensuche und weitere Ermittlungen wurden jeweils veranlasst, Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in Tatzusammenhängen stehen könnten, nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell