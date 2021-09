Polizei Mettmann

POL-ME: Zeltplane einer Corona-Teststation beschädigt - die Polizei ermittelt - Haan - 2109084

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Freitag (17. September 2021) beschädigten bisher unbekannte Täter die Zeltplane einer Corona-Teststation an der Düsseldorfer Straße in Haan. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

In der Zeit von Donnerstagabend (16. September 2021), 20:00 Uhr, bis Freitagmorgen (17. September 2021), 05:00 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter ein auf einem Parkplatz eines Baumarktes an der Düsseldorfer Straße in Haan aufgestelltes Zelt einer Corona-Teststation.

Der oder die unbekannten Täter schnitten hierbei an der linken Längsseite die Zeltplane in einer Länge von circa 2 Meter x 2,20 Meter auf. Mitarbeiter der Teststation stellten die Beschädigung am frühen Freitagmorgen fest und informierten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurden im Zelt keine weiteren Sachbeschädigungen begangen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Haan, Telefon 02129 / 9328 6480, in Verbindung zu setzen.

