Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt Roller-Dieb fest - Monheim am Rhein - 2107031

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Die Polizei konnte am Dienstagabend (6. Juli 2021) gegen 19 Uhr einen Roller-Dieb in Monheim am Rhein festnehmen. Der 20-jährige Monheimer hatte zuvor einen Roller gestohlen, mit dem er anschließend ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss gefahren ist.

Das war geschehen:

Gegen 17.30 Uhr sprachen ein 16-jähriger Leverkusener und sein 15-jähriger Freund, der ebenfalls aus Leverkusen stammt, Polizeibeamte im Monheim an der Rheinpromenade während eines anderen Einsatzes an und gaben an, Opfer eines Diebstahls geworden zu sein. Die beiden Freunde hatten zuvor auf einer Bank gesessen und in unmittelbarer Nähe ihre Roller abgestellt, als sie von einem Jungen und einem jungen Mann angesprochen worden seien. Das Duo habe gefragt, ob es eine Runde mit den Rollern fahren dürfe, was die beiden Leverkusener verneinten.

Daraufhin bedrohte das Duo die Leverkusener. Der ältere der beiden sprang auf einen der Roller, dessen Schlüssel steckte und wollte davon fahren. Der 15-jährige Leverkusener konnte noch auf den Soziussitz springen und wollte den jungen Mann anschließend zum Umkehren bewegen. Dieser stieß ihn jedoch vom Soziussitz, sodass sein Kumpane aufspringen und das Duo schließlich gemeinsam mit dem gestohlenen Roller fliehen konnte. Der 15-jährige Leverkusener wurde bei dem Sturz nicht verletzt.

Die Flucht dauerte allerdings nicht lange, denn die beiden konnte kurze Zeit später von den eingesetzten Polizeibeamten gestellt werden. Bei dem Duo handelte es sich um einen 20-Jährigen und einen 12-Jährigen aus Monheim. Dabei stellte sich heraus, dass der 20-Jähirge, der den Roller entwendet hat, diesen auch ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss gefahren hat. Der junge Mann gab außerdem an, dass er Cannabis mit sich geführt habe. Ein kleines Tütchen konnte von den Beamten in der Nähe des Tatortes gefunden und sichergestellt werden.

Der junge Mann wurde festgenommen und zur Wache in Langenfeld gebracht. Dort wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann entlassen. Auf ihn warten direkt mehrere Anzeigen unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen Besitz von Betäubungsmitteln. Der 12-Jährige, der angegeben hatte, ebenfalls mit dem Roller gefahren zu sein, wurde an seine Mutter übergeben. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell