Polizei Mettmann

POL-ME: Auf Radfahrer aufgefahren und schwer verletzt - Monheim - 2011057

MettmannMettmann (ots)

Am späten Diensttagmittag des 10.11.2020 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 67 jähriger Monheimer mit seinem Skoda den Urdenbacher Weg in Fahrtrichtung Monheim. Aus bislang ungeklärter Ursache nahm er einen vor ihm in gleiche Richtung fahrenden 69 jährigen Radfahrer aus Langenfeld zu spät wahr und fuhr auf diesen auf. Hierbei wurde dieser auf den Pkw geschleudert und in der Folge schwer verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär verblieb. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Urdenbacher Weg in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

