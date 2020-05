POL-ME: Erneute Welle betrügerischer Anrufe zeigt keinen Erfolg - Kreis Mettmann - 2005009

Polizei Mettmann

Im Zeitraum von Donnerstag (30. April 2020) bis Sonntag (03. Mai 2020) kam es im Kreis Mettmann wieder einmal zu einem erhöhten Aufkommen von trickbetrügerischen Anrufen. Zum Glück kam dabei niemand zu Schaden. Unbekannte riefen, schwerpunktmäßig in Velbert, Seniorinnen und Senioren an und gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Sie versuchten ihre Opfer unter Druck zu setzen, um an Bargeld und sensible Daten zu gelangen. In allen Fällen, derer es mehr als 20 waren, durchschauten die Seniorinnen und Senioren den Trick jedoch, beendeten das Gespräch und meldeten den Vorfall der "richtigen" Polizei.

Die jüngsten Vorkommnisse zeigen, dass die Präventionsarbeit der Polizei im Kreis Mettmann Früchte trägt. Die Polizei hatte in den vergangenen Wochen und Monaten unermüdlich gegen die Masche der Trickbetrüger gewarnt und immer wieder appelliert, nicht auf die fiese List der Betrüger hereinzufallen. "Auflegen ist nicht unhöflich" lautete dabei eine der vielen Grundsätze und offenbar haben die Seniorinnen und Senioren des Kreises sich diesen zu Herzen genommen.

Doch auch weiterhin wird die Polizei gegen jedwede Art des Trickbetrugs vorgehen. Und weiterhin wird sie darüber berichten und an die Bevölkerung appellieren: -Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde über die Rufnummer 110 an und schildern Sie den Sachverhalt. -Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. -Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. -Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. -Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. -Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

