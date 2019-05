Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrecher-Trio in Ratingen: Polizei fahndete mit Hubschrauber und bittet um Zeugenhinweise - Ratingen - 1905120

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montag (20. Mai 2019) sind zwei Frauen und ein Mann in ein Einfamilienhaus an der Preußenstraße in Ratingen-Hösel eingebrochen. Das Trio wurde dabei von einem der Hausbewohner überrascht. Die Polizei fahndete mit starken Kräften nach dem flüchtigen Einbrecher-Trio, auch unter dem Einsatz eines Polizeihubschraubers. Bislang verlief die Fahndung jedoch ohne Erfolg, weshalb sich die inzwischen ermittelnde Kriminalpolizei neue Erkenntnisse durch weitere Zeugenhinweise erhofft.

Gegen 12:30 Uhr hatte gestern ein 24-jähriger Ratinger das Wohnhaus seiner Eltern an der Preußenstraße verlassen. Als er gegen 13:15 Uhr zurückkehrte und seinen Wagen neben dem Haus abstellte, ging plötzlich von innen die Eingangstür auf und zwei maskierte Frauen sowie ein maskierter Mann verließen fluchtartig das Haus und liefen in Richtung Hessenstraße davon. Der couragierte Ratinger rannte dem Trio hinterher und konnte dabei auch eine Täterin einholen, nach einer Rangelei überwältigen und ihr die Strumpfmaske vom Gesicht reißen.

Währenddessen stiegen die beiden anderen Einbrecher in einen dunkelblauen BMW. Der Mann setzte sich ans Steuer und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den Ratinger zu, welcher die Frau im Würgegriff hatte. Erst im letzten Moment bremste der Einbrecher seinen Wagen ab. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte der Ratinger einen schlimmeren Zusammenstoß verhindern. Dennoch touchierte ihn das Auto am Bein, wodurch der Ratinger leicht verletzt wurde. Diesen Moment nutzte die von ihm zuvor überwältigte Einbrecherin und stieg zu ihren Komplizen ins Auto. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit brauste das Trio dann in seinem BMW in Richtung Sachsenstraße / Bayernstraße davon.

Der Ratinger alarmierte nun die Polizei und gab dabei nicht nur eine sehr detaillierte Personenbeschreibung durch, sondern auch das Kennzeichen des Fluchtautos. Sofort leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei kamen auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Spürhund zum Einsatz. Tatsächlich konnten die Beamten im Rahmen ihrer Fahndung das Fluchtauto auf einem Parkdeck am Bahnhof Ratingen-Hösel antreffen und als Beweismittel sicherstellen.

Hier verliert sich die Spur der Einbrecher, zu denen die folgenden Personenbeschreibungen vorliegen:

Erster Täter (Mann):

- maskiert - etwa Anfang 20 - etwa 1,80 Meter groß - sportliche Statur - schwarze, kurze Haare - schmales, glatt rasiertes Gesicht mit markanten Wangenknochen - dunkel gekleidet - graue Cappy - trug schwarze Stoffhandschuhe mit grauen Streifen - dunkler Hauttyp

Zweite Täterin:

- etwa Anfang 20 - auffallend korpulent - etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß - lange, dunkelbraune bzw. schwarze Haare, leicht gelockt - dunkle Augen - trug ein weißes Oberteil und eine blaue Jeans sowie eine braun-beige Umhängetasche mit vielen "Gucci"-Logos darauf - dunkler Hauttyp

Dritte Täterin:

- zwischen 20 und 30 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - auffallend schlank - sehr schmales Gesicht - dunkle Augen - dunkelbraune bis schwarze, leicht gelockte Haare, offen getragen. Dazu eine rote Haarsträhne - trug eine schwarze Trainingsjacke mit (mutmaßlich) Adidas-Streifen sowie eine blaue Jeans - auffallend schiefe Zähne - dunkler Hauttyp

Das Trio entwendete nach ersten Erkenntnissen diversen Schmuck sowie Bargeld aus dem Haus. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Einbrecher die Hauseingangstür aufgehebelt hatten. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an. Dazu fragt die Polizei: Wer hat in dem angegeben Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Wer hat möglicherweise am Bahnhof Ratingen-Hösel das Trio gesehen?

Die Polizei in Ratingen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02102 9981-6210.

