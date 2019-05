Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrerin schwer verletzt - Hilden - 1905089

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmittag des 16.05.2019, gegen 12:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Berliner Straße/ Hochdahler Straße in Hilden zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin. Eine 25-jährige Opel-Fahrerin bog mit ihrem Pkw von der Berliner Straße nach rechts auf die Hochdahler Straße in Richtung Kirchhofstraße ab. Dabei kollidierte sie mit einer 54-jährigen Radfahrerin, die die Hochdahler Straße in Richtung Elberfelder Straße im Bereich der Fußgängerfurt überquerte. Die Frau stürzte mit ihrem Fahrrad zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. An dem Opel entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hilden, Telefon 02103/ 898-6410, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell