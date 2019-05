POL-ME: Dank aufmerksamer Zeugen: Polizei stellt jugendlichen Handydieb - Ratingen - 1905071

Polizei Mettmann

Am Montagvormittag (13. Mai 2019) hat die Polizei dank aufmerksamer und couragiert handelnder Zeugen einen jugendlichen Handydieb an der Oberstraße in Ratingen gestellt.

Gegen 11 Uhr betraten fünf männliche Jugendliche einen Handyladen an der Oberstraße in Ratingen. Sie zogen sich ihre Kapuzen über die Köpfe und gingen zielstrebig auf die in der Auslage befindlichen iPhones zu. Sie rissen die Smartphones aus ihren Sicherungshalterungen und rannten dann fußläufig in Richtung Turmstraße davon. Ein Passant hatte den Bandendiebstahl beobachtet und die Täter verfolgt. Tatsächlich konnte der Mann einen Jugendlichen einholen und überwältigen. Gemeinsam mit zwei weiteren Zeugen, darunter eine Polizeibeamtin, welche gerade nicht im Dienst war, hielt er einen der Diebe fest, bis wenig später die Polizei am Tatort eintraf. Bei dem Jugendlichen handelt es sich um einen 15 Jahre alten Duisburger.

Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Die Fahndung nach den übrigen vier Jugendlichen verlief bislang leider ohne Ergebnis. Sie sollen alle zwischen 15 und 18 Jahre alt gewesen sein. Sie hatten schwarze Haare und waren dunkel gekleidet. Einer von ihnen trug eine graue Cappy. Sie entwendeten insgesamt vier Smartphones. Auch bei dem festgenommenen Jugendlichen stellten die Beamten ein wertvolles Smartphone sicher, bei welchem der Verdacht besteht, dass es aus einem vorgelagerten Diebstahl stammt. Auf den 15-Jährigen wartet nun eine Anzeige wegen schweren Bandendiebstahls. Er wurde am Montag an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen zu den übrigen Tätern dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

