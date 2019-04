Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendliche schmeißen Mülltonnen auf die Straße - Zeugen gesucht - Hilden - 1904111

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, am 17.04.2019, gegen 01:10 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge eine Gruppe Jugendlicher, die sowohl am Ohligser Weg als auch an der Lindenstraße in Hilden mehrere gefüllte Mülltonnen auf die Straße schmissen. Im Kreuzungsbereich Lindenstraße/ Kölner Straße/ Ohligser Weg lagen diverse Mülltonnen mitten auf der Fahrbahn, was zu einer erheblichen Gefährdung von Autofahrern führte. Der vorbildliche Zeuge, der die Gruppe ein Stück verfolgte und dabei weitere Taten beobachtete, informierte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten drei 17-jährige und einen 18-jährigen Tatverdächtigen an der Lindenstraße antreffen und kontrollieren. Aufgrund des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde gegen die vier jungen Männer ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen und bittet die beiden unbekannten Autofahrer, die nur aufgrund ihres guten Reaktionsvermögens einen Zusammenstoß mit den Tonnen im o.g. Kreuzungsbereich verhindern konnten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell