Polizei Mettmann

POL-ME: 73-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt - Monheim - 1904101

Mettmann (ots)

Am Montagmittag des 15.04.2019, gegen 12:45 Uhr, wurde ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer am Garather Weg in Monheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Eine 53-jährige Fiat-Fahrerin wollte mit ihrem Pkw von der Geschwister-Scholl-Straße auf den Garather Weg abbiegen, übersah dabei den vorfahrberechtigten Senior auf seinem Zweirad und touchierte ihn frontal. Der 73-Jährige stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Sowohl an dem Pedelec als auch an dem Fiat entstand geringer Sachschaden.

