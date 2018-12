POL-ME: Velberterin nach Autounfall verletzt - Wülfrath - 1812042

Der Golf wurde über die Straße geschleudert und landete im Straßengraben. Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am Sonntag (9. Dezember 2018) wurde eine 35 Jahre alte Frau aus Velbert bei einem Verkehrsunfall am Koxhof verletzt.

Die Velberterin war mit ihrem Mann gegen 13:20 Uhr mit ihrem VW Golf über die Straße Schlupkothen in Richtung Koxhof unterwegs, als sie bei nasser Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Ihr Golf prallte zunächst links gegen einen Laternenmast, ehe er über die Straße schleuderte und im Straßengraben zum Stehen kam.

Die Fahrerin klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Nacken- und Brustbereich, weshalb ein Rettungswagen sie zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus brachte. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

