POL-ME: Hoher Sachschaden nach Kontrollverlust - Hilden - 1809050

Mettmann (ots) - Am späten Dienstagabend des 11.09.2018, gegen 22.45 Uhr, befuhr ein 80-jähriger Mann aus Hilden, mit einem roten PKW Mercedes C180, die innerörtliche Walder Straße (L 85) in Hilden in Fahrtrichtungen Solingen. Knapp 100 Meter vor der Einmündung Rembrandtweg weg kam er aus ungeklärter Ursache, nach Aussagen unabhängiger Zeugen jedoch eindeutig ohne Fremdeinwirkung, nach links von seiner Fahrspur und auch von der Fahrbahn ab. Der Mercedes geriet auf den linken Gehweg und kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen, welches dabei umgeknickt und total zerstört wurde. Scheinbar ungebremst setzte der Mercedes seine Fahrt auf dem Gehweg fort und überquerte danach die Einmündung Rembrandtweg, wobei er zwischen zwei dortigen Ampelmasten hindurchfuhr und diese dabei nur knapp verfehlte. Auf dem gegenüberliegenden Gehweg endete die scheinbar unkontrollierte Fahrt des Mercedes, als der rote C180 gegen einen Metallzaun mit gemauertem Sockel prallte und diesen durchbrach, bevor er stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit zum Stillstand kam. Zwei hinter dem Grundstückszaun parkende Kleinlastwagen Mercedes Vito wurden von dem verunfallten PKW, vom zerstörten Zaun und einer dahinter aufgestellten Bank schwer getroffen, dabei ebenfalls erheblich beschädigt. Der beim Unfall entstandene Gesamtsachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehr als 30.000,- Euro.

Gegenüber Ersthelfern und Unfallzeugen, anschließend auch bei der polizeilichen Unfallaufnahme, zeigte sich der bei seinem Unfall körperlich unverletzt gebliebene Unfallfahrer in einem geistig stark verwirrten Zustand, der erhebliche Zweifel am aktuellen Gesundheitszustand und an der allgemeinen Fahrtauglichkeit des Seniors aufkommen ließ. Der 80-jährige Hildener wurde deshalb mit einem angeforderten Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo er zur ärztlichen Beobachtung und stationären Behandlung verblieb. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Die Hildener Polizei leitete weitere Ermittlungen ein und beschlagnahmte den Führerschein des Mercedes-Fahrers. Sein Fahrzeug wurde von einem örtlichen Unternehmen geborgen und abgeschleppt.

