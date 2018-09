POL-ME: Dachstuhlbrand durch elektrischen Defekt - Velbert - 1809033

2 weitere Medieninhalte

Zwei Drehleitern der Feuerwehr kamen zum Einsatz / Foto-Quelle: Feuerwehr Velbert Bild-Infos Download

2 Dokumente

Mettmann (ots) - Wie die Feuerwehr Velbert mit eigenen Pressemitteilungen / ots (als PDFs in Anlage) vom gleichen Tag bereits zeitnah mitteilte, kam es am Donnerstagabend des 06.09.2018, gegen 20.25 Uhr, zum Dachstuhlbrand an einem Mehrfamilienhaus an der Offerstraße in Velbert-Mitte. Mit einem Großeinsatz von Löschfahrzeugen aus verschiedenen Ortsteilen Velberts, über zwei Drehleitern und unter Atemschutz, konnte die Velberter Wehr den stark qualmenden Brand im Spitzboden des villenartigen Altbaus schnell lokalisieren und unter Kontrolle bringen (22.15 Uhr), schließlich auch komplett löschen (23.10 Uhr). Für die Dauer der Löscharbeiten, zum Freihalten von Rettungs- und Einsatzwegen aller Einsatzkräfte, wurde die Offerstraße im Bereich des Brandortes für knapp drei Stunden von der Polizei komplett gesperrt. Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung und abschließenden Kontrollen zum Ausschluss unerkannter Brandnester, wurde der Brandort von der Polizei beschlagnahmt. Mehrere Wohnungen in den oberen Etagen des Hauses sind aktuell nicht bewohnbar. Deren Bewohner wurden anderweitig untergebracht oder kamen bei Verwandten unter.

Am heutigen Freitagmorgen des 07.09.2018 wurde der beschlagnahmte Brandort von Experten des Kommissariats 11 in Mettmann genauer untersucht. Dabei kamen die Ermittler zu dem Ergebnis, dass das Feuer im Spitzboden des Hauses durch einen technischen Defekt an stromführenden elektrischen Installationen verursacht wurde. Genauere Ermittlungen dazu dauern weiter an. Der vom Feuer verursachte Schaden summiert sich nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei auf mindestens 40.000,- Euro. Eine Bewohnerin des Hauses verletzte sich bei der eiligen Evakuierung des verrauchten Gebäudes an einer Hand und wurde deshalb zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Weiterer Personenschaden war nicht zu beklagen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell